Кубок Украины. Виктория победила Ворсклу, Металлист в меньшинстве обыграл любителей
Сыграно два матча турнира
13 минут назад
Фото - УАФ
В матче 1/32 финала Кубка Украины сумская Виктория на своем поле принимала полтавскую Ворсклу. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Во втором матче дня любительская команда Маяк Сарны из Ровенской области дома потерпела поражение от харьковского Металлиста – 0:2.
Отметим, что гости с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Богдана Пороха.
Таким образом, в 1/16 финала Кубка Украины вышли Виктория и Металлист.
Кубок Украины, 1/32 финала
Виктория – Ворскла – 1:0
Гол: Шпиренок, 27.
Маяк – Металлист – 0:2
Голы: Дегтярь, 16, 55.