Уже на этой неделе пройдет 1/32 финала VBET Кубка Украины сезона 2025/26. На этой стадии в борьбу вступают клубы УПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские коллективы. Матчи пройдут с 22 по 25 августа.

Предлагаем вашему вниманию полный расписание поединков с датами и временем начала матчей.

22 августа

13:00 – Маяк (Сарны) – Металлист (Харьков)

13:00 – Виктория (Сумы) – Ворскла (Полтава)

15:30 – Карбон (Черкассы) – Ингулец (Петрово)

17:30 – Локомотив (Киев) – Колос (Ковалевка)

23 августа

12:00 – IRON (Запорожье) – Полтава

12:00 – Олимпия (Савинцы) – Вильховцы (Закарпатская обл.)

13:00 – Агротех (Тышковка) – Эпицентр (Каменец-Подольский)

13:00 – Черноморец (Одесса) – Заря (Луганск)

13:00 – Фазенда (Черновцы) – Металлург (Запорожье)

13:00 – Дэнгофф (Денехивка) – Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск)

14:00 – Авангард (Лозовая) – Буковина (Черновцы)

14:00 – Пробий (Городенка) – ЛНЗ (Черкассы)

14:00 – Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Верес (Ровно)

14:00 – Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Тростянец (Сумская обл.)

15:30 – Скала 1911 (Стрый) – Подолье (Хмельницкий)

18:00 – Левый берег (Киев) – Кудривка (Черниговская обл.)

24 августа

13:00 – Колос Полонное (Хмельн. обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)

13:00 – Пенуэл (Кривой Рог) – Карпаты (Львов)

14:00 – Куликов-Билка (Львовская обл.) – Кривбасс (Кривой Рог)

15:00 – Кормил (Яворов) – Рух (Львов)

15:30 – Ужгород – Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

15:30 – Нива Винница – ЮКСА (Киев)

18:00 – Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь (Киев)

25 августа

13:00 – Реал Фарма (Одесса) – Нива Тернополь

14:00 – Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Лесное (Киев)

15:30 – Диназ (Киев) – Агробизнес (Волочиск)

15:30 – Атлет (Киев) – Чернигов

15:30 – Полесье-Ставки – Ребел (Киев)

Текущий Кубок Украины — 34-й розыгрыш национального кубкового турнира — стартовал 8серпня 2025 року і триватиме до середини травня 2026-го. В оновленому форматі стартували 68 команд: 47 професійних (16 з премьер-лиги, 16 — з першої, 15 — з другої ліги) та 21 аматорська, що є наймасштабнішою аматорською присутністю за багато років.

Турнір проводиться у форматі один матч — один результат: від премиум-лиги до регіональних аматорів — без матчів-відповідей і додаткового часу. У разі нічиєї – одразу серія пенальті