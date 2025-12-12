Известный тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту BLIK.ua оценил успех Шахтера в поединке с мальтийским Хамрун Спартанс в пятом туре основного раунда Лиги конференций (2:0).

«Шахтер победил благодаря более высокому классу и индивидуальному мастерству игроков. Однако, проблем хватало, согласен. В первом тайме, например, Азаров совершал множество ошибок. Такое впечатление, что он новичок, а не игрок, который уже несколько сезонов играет за «горняков».

Хорошо, что Фесюн выручал, набегался больше центральных защитников. Мальтийцы в первые 10-15 минут прижимали донетчан и могли забить, если бы их игроки били техничнее».

Выиграли, молодцы, но. Чтобы побеждать действительно сильные европейские команды, Турану еще нужно немало поработать и гармонизировать игру своего коллектива».