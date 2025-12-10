Костюк оценил соперника Динамо: «Фиорентина потратила 70 млн евро на приобретение игроков»
Специалист пообщался с журналистами
30 минут назад
Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ перед матчем 5-го тура основного этапа Лиги конференций против итальянской Фиорентины.
«Конечно, мы следили, анализировали игру команды. Фиорентина потратила 70 млн евро на приобретение игроков. Также пересматривали матчи, и не скажу, что в тех матчах, в которых «фиалки» уступали, они должны были проигрывать. Во многих из этих поединков они играли с соперниками на равных. Исполнители, которые не играют в основном составе и являются игроками ротации, достаточно качественные. Это достойная команда и, на мой взгляд, незаслуженно находится на последнем месте в чемпионате», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.
Матч Фиорентина – Динамо состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.