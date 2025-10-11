Кварцяный: «Недаром вернули в сборную Малиновского»
Специалист подвёл итоги победы сине-жёлтых
Вчера сборная Украины в Рейкьявике победила Исландию (5:3) в отборочном матче на чемпионат мира-2026.
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту Sport-Express высказался о первой победе сине-желтых в нынешнем отборе.
«Сборная сыграла хорошо, что еще сказать 🙂? Конечно, мало кто ожидал, что Украина сможет забить пять голов на выезде. Мне было заметно, что Ребров изменил тактику, команда заиграла смелее, а не так, как в предыдущих играх, когда слишком уж играли от обороны. Также вчера хорошо смогли сыграть на контратаках и точно не зря вернули в сборную Малиновского».
Сейчас сборная Украины занимает второе место в своей отборочной группе с четырьмя очками в трех матчах.
13 октября команда Сергея Реброва примет Азербайджан на своем номинальном домашнем поле в Кракове. Встреча пройдет в 21:45 по киевскому времени.
