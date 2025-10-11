Сергей Стаднюк

Сборная Украины вечером в пятницу, 10 октября, провела яркий матч третьего тура квалификации на чемпионат мира-2026, победив Исландию со счетом 5:3. Поединок стал настоящим футбольным триллером, в котором «сине-желтые» продемонстрировали характер после упущенного преимущества в два мяча и завоевали важные три очка.

По итогам голосования болельщиков, «Львом матча» стал полузащитник Руслан Малиновский. Этот приз вручается лучшему футболисту матча в составе сборной Украины по версии болельщиков. За хавбека отдали свой голос 76% респондентов.

Игрок Дженоа вернулся в состав сборной после длительного перерыва и сразу стал главным героем встречи. Ему удалось оформить дубль с голами на 14-й и 45-й минутах.

После этой победы команда Сергея Реброва поднялась на второе место в своей отборочной группе, имея четыре очка после трёх туров. Уже 13 октября украинцы проведут следующий матч – против Азербайджана в Кракове, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал четкий ответ, рассчитывает ли он на Ярмоленко и Степаненко.