Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло подвел итоги матча 3 тура квалификации ЧМ-2026 между Исландией и Украиной (3:5).

В футболе все быстро меняется. От ненависти до любви отделяет лишь один матч. Сборной команде Украины нечего упрекнуть. Единственное, что у меня чешется язык спросить наших журналистов. После ведра помоев, которые были вылиты на голову Реброва перед матчем. Ну что, теперь вам придется петь дифирамбы?

Вопрос еще не решен, впереди три сложные игры в отборе на чемпионат мира. Радует то, что игроки показали высокий уровень самоотдачи. Остросюжетный триллер. Это украшает игру футбола, - написал Заха́вайло в Facebook.