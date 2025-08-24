Кёльн триумфально отпраздновал возвращение в Бундеслигу
Победитель Бундеслиги 2 начал с победы
44 минуты назад
Фото - Кёльн
Кёльн благодаря голу на последних минутах обыграл Майнц в 1 туре нового сезона Бундеслиги. Матч завершился со счётом 1:0.
Ключевой эпизод произошёл на 60-й минуте, когда футболист Майнца Небель, будучи последним защитником, сфолил на Каминском и получил прямую красную карточку.
Майнц держался в меньшинстве до 90-й минуты, пока Вальшмидт не нашёл радиоуправляемой передачей Бюльтера, который головой переправил мяч в сетку, что принесло Кёльну 3 очка в первом матче после возвращения в элиту
Бундеслига. 1 тур
Майнц - Кёльн 0:1
Гол: Бюльтер, 90
