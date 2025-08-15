Сергей Стаднюк

В стартовом туре испанской Ла Лиги Вильярреал уверенно обыграл Реал Овьедо.

Уже на 14-й минуте гости могли выйти вперед, но Рондон не реализовал пенальти – вратарь хозяев отбил удар. Вскоре ситуация для Овьедо осложнилась: на 27-й минуте Альберто Рейна получил удаление, оставив свою команду в меньшинстве.

Вильярреал быстро воспользовался численным преимуществом – Эйонг открыл счет уже через две минуты, а еще через семь минут Гуэ удвоил преимущество. Далее хозяева спокойно контролировали игру и не позволили сопернику вернуть интригу, одержав заслуженную победу.

Вильярреал начал новый сезон с тремя очками, а новичок пока остается с нулем. Украинский вратарь «желтой субмарины» Яков Кинарейкин не вошел в заявку на игру.

Ла Лига, первый тур

Вильярреал – Реал Овьедо 2:0

Голы: Эйонг, 29, Гуэ, 36

Вильярреал: Жуниор — Моури ньо, Фойт (Молейро, 70), Марин, Кардона — Пепе (Педраса, 82), Комесанья (Парти 82), Гуэ (Парехо, 70), Пино — Морено (Бьюкенен, 47), Эйонг

Реал Овьедо: Эскандель — Видаль, Луенго, Кальво, Альхассане (Касорла, 85) — Хассан (Эстебан, 46), Сибо, Рейна, Чайра (Фалах, 77) — Илич (Санчес, 77), Рондон (Виньяс, 63)

Предупреждения: Жуниор (13) – Рейна (18), Паунович (69)

Удаление: Альберто Рейна (27)

