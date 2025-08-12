Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик близок к смене клуба в летнее трансферное окно, покинув римскую Рому.

По информации Sport.ua, причиной может стать сложный конфликт с новым главным тренером «волков» Джан Пьеро Гасперини, который отдает предпочтение другому нападающему.

Довбик уже сообщил своему окружению о желании сменить клуб из-за стремления получать регулярную игровую практику. Главным приоритетом для форварда и его агента является возвращение в испанскую Ла Лигу.

Футболист и его представители в первую очередь рассматривают варианты именно из этого чемпионата.

Тем временем Гасперини опроверг слухи о своем предвзятом отношении к Довбику.