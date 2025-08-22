Известный украинский тренер Юрий Гура в интервью XSPORT высказался об игре украинских команд в еврокубках.

Динамо оказалось беспомощным против Маккаби Т-А (1:3). Шахтер обменялся голами с Серветтом (1:1) в битве за Лигу конференций, а Полесье проверило себя на фоне Фиорентины (0:3).

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

– Юрий Владимирович, мы видим совершенно разное Динамо в УПЛ и на еврокубках. Кадры решают?

– Нужны качественные легионеры. Шахтер показывает своим примером, что можно в такое время приглашать в Украину классных исполнителей. Кого-то сейчас пригласить вряд ли успеют. Динамо раньше умело находить классных исполнителей. Столько людей вовлечено в селекционную работу, но никого не нашли.

– Какая позиция нуждается в усилении?

– Сейчас очень не хватает в защите таких игроков, какими были Вида, Драгович. Оборона больше всего нуждается в усилении. Динамо всегда отличалось физически сильными игроками. Вспоминая, насколько выделялись в U-19 Дьялло и Царенко, но сделать шаг вперед стало сложнее.

На мой взгляд, нашим клубам, которые стремятся играть в еврокубках, нужно заранее думать, с чем туда заходить. Это и вопросы с логистикой, длинная скамейка, восстановление. Динамо и Шахтеру составили календарь, имея возможность играть стартовые туры на Западе Украины, тогда как Полесье возвращалось в Житомир, и это наложило свой отпечаток на результаты команды Ротаня.

Посмотрите на Пафос и Маккаби Т-А. Постоянно прессинговали, плотность, игра 1в1, не давали продохнуться. В нашем чемпионате соперники ставят автобус, не дают высокого уровня сопротивления, интенсивности. И это действительно проблема. Много думать в еврокубках тебе не дадут. Тебе нужно думать быстрее, все делать быстро и не допускать ошибок в простых ситуациях.

– Динамо стоит продавать, если будут приглашения по Ванату, Михавку, Бражко?

– Вопрос спорный, ведь за ними никого нет. Отпустишь Ваната и не факт, что Герреро или Пономаренко обеспечат голами на постоянной основе. Бражко психологически не отошел после того, как его не отпустили в АПЛ, и даже улучшенный контракт не помог выиграть конкуренцию у Михайленко, который здорово себя проявляет. Михавку всего 20, и у него есть время здесь прогрессировать.

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

– Непроход в ЛЕ может вызвать смену тренера в Динамо?

– Проблема не в тренере. Нужны качественные игроки, чтобы решать задачи. Какой бы тренер ни пришел, ему нужно с кем-то работать.

– Шахтер все еще не гарантировал себе евроосень. Лига конференций с большими амбициями донецчан не станет для них эмоциональной ношей?

– Здесь я не согласен. Все равно это престижно играть в таком турнире, лишними очки в копилку Украины точно небудут. У них будет возможность выдохнуть, не нужно возвращаться в Украину сейчас и за эту неделю хорошо подготовиться к ответному матчу с Серветтом.

– Шахтер действительно насытился футболом за месяц?

– В Шахтере не привыкли к таким нагрузкам. Турану удалось сделать то, что не удалось ван Леувену – найти общий язык и усердно работать. Пришел тренер, у которого есть кнут и пряник. Команда начала потихоньку сыпаться (в лазарете находятся Дмитрий Крыськив, Лассина Траоре, Эгиналду, Невертона, Кауай Элиас, – прим.).

Турану самое главное найти правильные слова, чтобы пройти по итогам двух матчей Серветт. Столько моментов могли реализовать... Вспоминая предыдущее противостояние с Панатинаикосом было впечатление, что они не тренировались пенальти или пробивали, как на тренировках на лимонад. То же самое было со швейцарцами, создав множество возможностей и забив лишь 1 гол.

– Украинцы в Шахтере постепенно отошли на второй план. Сложно будет конкурировать с бразильцами?

– Я хорошо помню Шахтер за Йовичевича, который в силу обстоятельств был вынужден доверять украинцам, а они ему отблагодарили за это на поле. Относился как к собственным детям. Есть пример Очеретько, который прогрессировал в Карпатах и нашел себя в Шахтере, хотя предыдущему тренеру он не был нужен. Сейчас тенденция такая, что наши ребята в Шахтере будут подносить снаряды бразильцам, которые будут делать разницу впереди.

– На этом этапе стоит Шахтеру отпускать Кевина, которого сватают в АПЛ?

– Зависит от планов Шахтера. Если гарантируют себе евроосень – можно отпускать. Такой скорости нет ни у кого. Плюс он уже адаптирован к нашему футболу, пока остальные бразильцы только прирабатываются у нас.

– Что удалось изменить Турану в Шахтере за первые месяцы в клубе?

– Смена тренера всегда дает эффект, когда футболистам нужно с нуля доказывать свое право играть в основе. Посмотрите, как самоотверженно ребята начали бросаться под мячи, бразильцы назад возвращаются, эти парни реально бьются один за другого.

Фото - ФК Шахтёр

– Какие выводы Полесье может сделать из короткой еврокампании?

– Полесью очень повезло, что они имели возможность пройти нескольких соперников. Команда не выглядела безнадежно против Фиорентины, которая из трех ударов забила три. Есть кадровые проблемы. Боря Крушинский не играл, хотя он мне сейчас очень нравится. Я являюсь ценителем его таланта с того времени, когда он ФК Львов начинал. Парень прогрессирует очень стремительно и у Ротаня он может выйти на совсем другой уровень.

Как хорошо бы ты ни контролировал мяч – без ударов по воротам нет никакого смысла. Руководство будет спрашивать за результат.

– До игры с Фиорентиной была призрачная надежда, что у них не было официальных матчей, но мы увидели, что класса футболистов хватило выжать максимум без особых затрат.

– В этом плане есть показательный пример ПСЖ. Команда с пляжа приехала изабрал Суперкубок УЕФА у Тоттенхэма, проигрывая 0:2. Не нужно шарахаться громкого имени и задаваться. Если удастся поставить Полесье игру, которую мы увидели в Александрии, это будет совсем другое. – С одной стороны в Полесье есть множество футболистов, а играет преимущественно одна обойма игроков. Что с ними делать? – У господина Буткевича есть возможность купить Ротаню Александрию и быстро все наладить (улыбается). С другой стороны, есть большая группа игроков, которую ты не можешь отсеять за несколько недель предсезонки. Кого-то нужно устроить в другие команды. Задача не из простых. Руслан Петрович после еврокубков сможет больше на это сделать акцент, чтобы определиться с игроками, которые соответствуют его требованиям. – Назаренко и Гуцуляк должны беспокоиться за свой статус в команде? – А тут будет интересно посмотреть, как они справятся с давлением, которое на них идет. Нужно доказывать, что ты можешь быть конкурентоспособным на этом уровне. Сильных полгода дали, а потом растворились в толпе, понимаете? Нужно подтверждать свой класс постоянно. Футбольная жизнь коротка. Все очень быстро меняется. Украинцы радовались победам и огорчались из-за поражений в первых матчах раунда плей-офф еврокубков.