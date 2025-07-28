Испанская Ла Лига готовит важное нововведение, которое вступит в силу уже в сезоне 2025/2026. Как сообщает El Partidazo de COPE, главные тренеры клубов смогут дважды за матч обращаться к VAR с просьбой пересмотреть спорный эпизод.

В случае, если после просмотра арбитр изменит свое первоначальное решение, команда не потеряет право на этот запрос — обе возможности остаются в силе.

Напомним, что действующим чемпионом Испании является Барселона, набравшая в прошлом сезоне 88 очков в 38 турах. Реал финишировал вторым с 84 очками, а третье место занял Атлетико — 76 очков.

Также, IFAB планирует ввести расширение использования VAR.