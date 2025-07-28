Ла Лига введет право на запрос VAR: тренеры получат две возможности за матч
Нововведение начнет действовать с сезона 2025/2026
около 13 часов назад
фото - Ла Лига
Испанская Ла Лига готовит важное нововведение, которое вступит в силу уже в сезоне 2025/2026. Как сообщает El Partidazo de COPE, главные тренеры клубов смогут дважды за матч обращаться к VAR с просьбой пересмотреть спорный эпизод.
В случае, если после просмотра арбитр изменит свое первоначальное решение, команда не потеряет право на этот запрос — обе возможности остаются в силе.
Напомним, что действующим чемпионом Испании является Барселона, набравшая в прошлом сезоне 88 очков в 38 турах. Реал финишировал вторым с 84 очками, а третье место занял Атлетико — 76 очков.
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