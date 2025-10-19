В воскресенье, 19 октября, Аталанта провела матч против Лацио в рамках седьмого тура Серии А.

Встреча состоялась на стадионе Gewiss Stadium в Бергамо.

Хозяева выглядели уверенно, особенно после перерыва, создавая моменты, но так и не смогли превратить усилия в забитый мяч.

Римляне не форсировали события и сосредоточились на надежной игре в обороне, сохранив свои ворота сухими. Итог – нулевая ничья и баллы в копилку гостей.

Серия А, 7-й тур

Аталанта – Лацио – 0:0