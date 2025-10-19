Лацио и Аталанта не смогли выявить сильнейшего в очном противостоянии
Нули на табло держались все 90 минут матча
11 минут назад
Аталанта – Лацио/фото: Getty Images
В воскресенье, 19 октября, Аталанта провела матч против Лацио в рамках седьмого тура Серии А.
Встреча состоялась на стадионе Gewiss Stadium в Бергамо.
Хозяева выглядели уверенно, особенно после перерыва, создавая моменты, но так и не смогли превратить усилия в забитый мяч.
Римляне не форсировали события и сосредоточились на надежной игре в обороне, сохранив свои ворота сухими. Итог – нулевая ничья и баллы в копилку гостей.
Серия А, 7-й тур
Аталанта – Лацио – 0:0
