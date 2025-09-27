Ювентус и Аталанта не смогли определить победителя в матче 5 тура Серии А. Матч в Турине завершился со счетом 1:1.

Команды обменялись забитыми голами в каждом из таймов. Незадолго до перерыва Аталанта вышла вперед благодаря голу Сулеймана, который обыграл нескольких оппонентов.

Преимущество в один гол сохранялось за Аталантой почти до финального свистка, однако все планы заработать 3 очка были нарушены сначала голом Кабаля на 78-й минуте, а через несколько мгновений Де Рон был удален, оставив бергамасков вдесятером на заключительные минуты.

Серия А. 5 тур

Ювентус - Аталанта 1:1

Голы: Кабаль, 78 - Сулейман, 45+1

