Павел Василенко

Президент Барселоны Жоан Лапорта накануне крупнейшего дерби мира, Эль Класико, заявил, что команда из Каталонии победит.

«Парни невероятно мотивированы. Я на 100 процентов уверен, что мы победим», – сказал Лапорта.

Барселона подойдет к поединку с Реалом достаточно ослабленной, и кроме нескольких игроков основного состава, которые не будут играть, их не поведет скамейки запасных тренер Ханс-Дитер Флик, который, напоминаем, получил красную карточку в прошлом туре против Жироны.

Реал занимает первое место в Ла Лиге с 22 очками, на два больше, чем Барселона, которая занимает второе место.

Напоминаем, что завтра в 17:15 Реал будет принимать Барселону на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 10-го тура Ла Лиги.