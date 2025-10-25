Звезда Барселоны вернулся к тренировкам перед матчем с Реалом.
Тренерский штаб каталонцев получил хорошие новости
40 минут назад
Несколько дней назад стало известно, что защитник Барселоны Жюль Кунде имеет проблемы со здоровьем. Сначала ожидалось, что он пропустит Эль Класико. Однако последняя информация свидетельствует о том, что дела движутся в правильном направлении.
Первое Эль Класико сезона запланировано на воскресенье, а мадридский Реал считается незначительным фаворитом матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
У Барселоны многочисленные травмы. Уже известно, что Роберт Левандовский, Жоан Гарсия, Дани Ольмо и Гави будут отсутствовать в составе каталонцев на предстоящий матч.
Однако плохие новости для чемпионов Испании на этом не заканчиваются. В пятницу каталонское издание Sport сообщило, что Рафинья получил травму. Травма бразильского полузащитника оказалась настолько серьезной, что ему грозит длительное отсутствие. Кроме того, тренировку пропустил и Кунде.
Защитник Барселоны жаловался на боль после ушиба. Он не мог участвовать в командных тренировках в течение последних двух дней и работал в спортзале. Его участие в матче против Реала сейчас под вопросом. Журналист Жерар Ромеро предоставил новую информацию по этому вопросу.
В субботу Кунде появился на поле и принял участие в тренировке с командой.
Окончательное решение по французскому игроку сборной еще не принято. Однако, все указывает на то, что Кунде решил свои проблемы, и главный тренер Барселоны Ханси Флик сможет использовать его во время Эль Класико.