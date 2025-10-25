Павел Василенко

Несколько дней назад стало известно, что защитник Барселоны Жюль Кунде имеет проблемы со здоровьем. Сначала ожидалось, что он пропустит Эль Класико. Однако последняя информация свидетельствует о том, что дела движутся в правильном направлении.

Первое Эль Класико сезона запланировано на воскресенье, а мадридский Реал считается незначительным фаворитом матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

У Барселоны многочисленные травмы. Уже известно, что Роберт Левандовский, Жоан Гарсия, Дани Ольмо и Гави будут отсутствовать в составе каталонцев на предстоящий матч.

Однако плохие новости для чемпионов Испании на этом не заканчиваются. В пятницу каталонское издание Sport сообщило, что Рафинья получил травму. Травма бразильского полузащитника оказалась настолько серьезной, что ему грозит длительное отсутствие. Кроме того, тренировку пропустил и Кунде.

Защитник Барселоны жаловался на боль после ушиба. Он не мог участвовать в командных тренировках в течение последних двух дней и работал в спортзале. Его участие в матче против Реала сейчас под вопросом. Журналист Жерар Ромеро предоставил новую информацию по этому вопросу.

В субботу Кунде появился на поле и принял участие в тренировке с командой.

Окончательное решение по французскому игроку сборной еще не принято. Однако, все указывает на то, что Кунде решил свои проблемы, и главный тренер Барселоны Ханси Флик сможет использовать его во время Эль Класико.