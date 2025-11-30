Лечче на своём поле обыграл Торино со счётом 2:1 в матче Серии А, который состоялся в воскресенье.

Уже на 20-й минуте Медон Бериша подал угловой и Ласана Кулибали точно пробил головой, открыв счёт. Через несколько минут Бериша снова оказался в центре внимания: он обыграл Чезаре Касадея и сделал передачу на Ламека Банду, который отправил мяч в дальний угол - 2:0.

После перерыва Торино сумел вернуться в игру. Гильермо Марипан и Никола Влашич разыграли комбинацию, а Че Адамс точно пробил в дальний угол – 2:1.

В конце Кристиан Аслани получил шанс сравнять счёт с одиннадцатиметровой отметки, но вратарь Лечче отразил его удар. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Серия А, 13-й тур

Лечче - Торино 2:1

Голы: Кулибали, 20, Банда, 22 - Адамс, 57