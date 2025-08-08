Полузащитник житомирского Полесья Богдан Леднев отметил, что команда выдала отличный матч против Пакша (3:0), однако назвал его лишь первым таймом противостояния, ведь впереди еще ответная встреча.

Игрок также проанализировал игру венгерского соперника и рассказал, за счет каких факторов коллектив Руслана Ротаня смог переиграть Пакш. По словам Леднева, даже имея солидное преимущество, футболисты Полесья подойдут к ответному матчу с максимальной мотивацией.