Леднев о победе Полесья над Пакшем: «Получился классный матч»
Полузащитник доволен игрой команды
10 минут назад
Полузащитник житомирского Полесья Богдан Леднев отметил, что команда выдала отличный матч против Пакша (3:0), однако назвал его лишь первым таймом противостояния, ведь впереди еще ответная встреча.
Игрок также проанализировал игру венгерского соперника и рассказал, за счет каких факторов коллектив Руслана Ротаня смог переиграть Пакш. По словам Леднева, даже имея солидное преимущество, футболисты Полесья подойдут к ответному матчу с максимальной мотивацией.
«Вышел классный матч. Я доволен, что команда победила, но это только первая игра, у нас еще есть вторая. Так что сегодня мы довольны, но уже настраиваемся на следующую игру.
Это крепкая команда, которая играет за счет физической силы. Мы, в принципе, были к этому готовы, и я считаю, что сегодня команда очень хорошо сыграла.
Мы вышли с первых минут заряженные на борьбу, на игру с мячом. Так что я считаю, что, в принципе, игра нам удавалась, могли еще забить. Хорошая игра с нашей стороны, но не нужно расслабляться, на вторую игру нужно с еще большим зарядом выходить.
Мы довольны таким счетом, но все равно, еще раз повторюсь, мы должны выходить еще более мотивированные на 2-й матч, потому что они будут играть дома при болельщиках, и им это добавит заряда, плюс счет 3:0 будет давать им мотивацию идти вперед, а мы должны не уступить в этом», - сказал хавбек для пресс-службы клуба.
