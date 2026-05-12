Сергей Разумовский

Вратарь кипрского АЕЛа и сборной Мексики Гильермо Очоа официально объявил, что завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира.

40-летний вратарь сообщил о своем решении в соцсетях, опубликовав эмоциональное обращение к болельщикам. Очоа подчеркнул, что выступления за сборную Мексики всегда были для него не обычной обязанностью, а большой честью и привилегией.

По словам вратаря, нынешний сбор станет для него последним в составе национальной команды. В то же время он подчеркнул, что подходит к этому этапу с особыми эмоциями — с большим опытом, воспоминаниями и той же мечтой, которая сопровождала его с детства.

Снова надеть эту футболку никогда не было рутиной. Это было привилегией. Сегодня начинается мой последний сбор. Но в этот раз я смотрю на него иначе. С сердцем, которое стало полнее, с большим количеством шрамов, воспоминаний и той же мечтой, как у того парня, который когда-то мечтал защищать этот герб. Я пережил невозможные ночи, стадионы, гимны, которые до сих пор заставляют меня дрожать, и моменты, изменившие мою жизнь навсегда. И все же… каждый раз, когда зовет Мексика, что-то внутри меня начинается снова. Возможно, футбол считает годы. Но страсть никогда не умела считать время. Я дома. Я со своей сборной. И пока существует шанс бороться за эту страну — моя душа всегда будет там первой. Гильермо Очоа вратарь сборной Мексики

Для Очоа предстоящий мундиаль станет уже шестым в карьере. Это историческое достижение для вратаря, который на протяжении многих лет был одним из символов сборной Мексики и неоднократно становился героем команды на крупных турнирах.

На чемпионате мира Мексика сыграет в одной группе с ЮАР, Южной Кореей и Чехией. Именно после этого турнира Очоа планирует поставить точку в своей многолетней карьере в национальной команде.

