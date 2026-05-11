Сергей Разумовский

Тренерский штаб сборной Аргентины, во главе с Лионелем Скалони, определился с расширенным списком футболистов, претендующих на участие в чемпионате мира 2026 года.

В предварительную заявку действующих чемпионов мира вошла большая группа игроков из европейских и южноамериканских клубов. В списке есть как опытные лидеры национальной команды, в том числе Лионель Месси, Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Родриго де Поль и Лаутаро Мартинес, так и молодые футболисты, которые только борются за место в окончательной заявке на турнир.

В то же время атакующий полузащитник Ромы Пауло Дибала остался вне расширенного списка. На счету футболиста 40 матчей в составе сборной Аргентины, однако на этот раз тренерский штаб Скалони не включил его в перечень кандидатов на поездку на чемпионат мира.

👥 Полная расширенная заявка сборной Аргентины на ЧМ-2026

🧤 Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Марсель), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо (Атлетико), Факундо Камбесес (Расинг), Сантьяго Бельтран (Ривер Плейт).

🛡 Защитники: Агустин Хиаи (Палмейрас), Науэль Молина (Атлетико), Гонсало Монтьель (Ривер Плейт), Херман Песселья (Ривер Плейт), Николас Капальдо (Гамбург), Кевин Мак Аллистер (Юнион), Лукас Мартинес (Ривер Плейт), Маркос Сенеси (Борнмут), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Николас Отаменди (Бенфика), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Леонардо Балерди (Марсель), Лаутаро Ди Лолло (Бока Хуниорс), Саид Ромеро (Хетафе), Факундо Медина (Марсель), Николас Тальяфико (Лион), Маркос Акунья (Ривер Плейт), Габриэль Рохас (Расинг).

🧠 Полузащитники: Максимо Перроне (Комо), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Гидо Родригес (Валенсия), Анибаль Морено (Ривер Плейт), Энцо Фернандес (Челси), Родриго де Поль (Атлетико), Эзекиель Паласиос (Байер), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Джованни Ло Чельсо (Бетис), Нико Пас (Комо), Николас Домингес (Ноттингем), Мильтон Дельгадо (Бока Хуниорс), Алан Варела (Порту), Эзекиель Фернандес (Байер), Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла), Валентин Барко (Страсбург), Тьяго Альмада (Атлетико), Томас Аранда (Бока Хуниорс).

🎯 Нападающие: Джулиано Симеоне (Атлетико), Хулиан Альварес (Атлетико), Николас Гонсалес (Атлетико), Алехандро Гарначо (Челси), Лионель Месси (Интер Майами), Лаутаро Мартинес (Интер), Сантьяго Кастро (Болонья), Франко Мастантуоно (Реал), Джанлука Престиани (Бенфика), Клаудио Эчеверри (Жирона), Матиас Соуле (Рома), Хосе Мануэль Лопес (Палмейрас), Матео Пеллегрино (Парма).

На чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины будет выступать в группе J. Соперниками команды Лионеля Скалони на групповом этапе станут Австрия, Алжир и Иордания.

Аргентина будет подходить к турниру в статусе действующего чемпиона мира. На предыдущем мундиале команда Скалони завоевала титул, победив в финале Францию в серии пенальти после результативной ничьей в основное и дополнительное время.

