Легендарный нападающий Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское Динамо встретится с Шахтёром. Противостояние двух грандов украинского футбола традиционно вызывает повышенный интерес, даже несмотря на то, что на этот раз непосредственно чемпионское звание в очной дуэли разыгрываться не будет.

Хочется верить, что это будет серьезная игра, несмотря на то, что в этом поединке не разыгрывается чемпионское звание для обоих соперников. В мид-уик "Шахтер" проиграл матч Лиги конференций плюс дорога, поэтому состояние у команды может быть не лучшим. Если у "Динамо" все будет нормально в защите, то я не исключаю положительного результата для хозяев. Киевлянам скорость нужно включать с первых минут, физическое состояние футболистов позволяет это делать. Но как все будет на самом деле, покажет только игра.

Что касается прогноза, то мне почему-то кажется, что будет результативная ничья. Счет? 2:2. Такой результат должен дать заряд молодым динамовцам, что с лидером можно играть на равных, чтобы в следующем сезоне болельщики "Динамо" переживали не за попадание любимой команды в тройку призеров, а чтобы она снова боролась только за золотые медали, – спрогнозировал Саленко в интервью Meta.ua.