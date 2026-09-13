Сергей Разумовский

Вингер Атлетика из Бильбао Иньяки Вильямс объявил о завершении международной карьеры в составе сборной Ганы. Футболист принял это решение в возрасте 32 лет.

Вильямс отметил, что чувствует готовность завершить свой путь в национальной команде. По его словам, он покидает сборную счастливым и полным гордости, ведь каждый раз отдавал все силы, когда выходил на поле в футболке Ганы.

Футболист подчеркнул, что сборная и страна дали ему значительно больше, чем просто футбольный опыт. Представляя Гану, он смог вернуться к собственным корням, почувствовать более тесную связь с родиной и осознать особую гордость от возможности выступать под ее флагом.

Вильямс также поблагодарил всех, кто был частью его пути в национальной команде, а также болельщиков за поддержку и любовь. Он заверил, что Гана навсегда останется важной частью его жизни, а сам футболист продолжит следить за выступлениями сборной и поддерживать ее как обычный болельщик.

Иньяки Вильямс дебютировал за национальную команду Ганы в сентябре 2022 года. В общей сложности он провел за сборную 28 матчей и забил два гола. На чемпионате мира 2026 года нападающий сыграл в двух поединках.

До перехода под флаг Ганы Вильямс выступал за юношеские и молодежные сборные Испании. В составе команды Испании U-21 он провел 17 матчей. Кроме того, в 2016 году футболист сыграл один товарищеский поединок за взрослую сборную Испании.