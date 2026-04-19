Сергей Разумовский

Тоттенхэм близок к подписанию левого защитника Ливерпуля Эндрю Робертсона. Как сообщает инсайдер Николо Скира, лондонский клуб уже достиг принципиальной договоренности с опытным шотландцем о будущем контракте, который может быть рассчитан до 2028 года.

По информации источника, сам футболист позитивно настроен на смену клуба и готов присоединиться к Тоттенхэму уже в июле. При этом ключевым условием для завершения перехода остается сохранение лондонцами прописки в английской Премьер-лиге. Если команда избежит вылета, трансфер может получить реальные шансы на воплощение.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Робертсон намерен покинуть Ливерпуль после завершения нынешнего сезона. Шотландец выступает за мерсисайдский клуб с лета 2017 года, когда перешел из Халл Сити за 9 миллионов евро. За это время он стал одним из ключевых исполнителей команды и одним из самых стабильных левых защитников в английском футболе.

Несмотря на кризисное положение Тоттенхэма в чемпионате, клуб, похоже, уже работает над усилением состава на будущее. На настоящий момент шпоры находятся в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице АПЛ. После 33 туров команда имеет в своем активе 31 очко, поэтому борьба за сохранение места в элите для нее остается чрезвычайно напряженной.

Что касается статистики Робертсона, то за время выступлений в составе Ливерпуля он провел 374 матча во всех турнирах. В этих поединках защитник забил 13 мячей и отдал 69 результативных передач, что подчеркивает его весомый вклад не только в оборонительные действия команды, но и в развитие атак.