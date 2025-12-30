Манчестер Юнайтед проявляет интерес к бывшему воспитаннику клуба Скотту Мактоминею, который сейчас выступает за итальянский Наполи, сообщает TeamTalk.

Хавбек защищал цвета Манчестер Юнайтед с 2017 по 2024 год, а прошлым летом его продали в Наполи за 30,5 миллиона евро. В настоящее время итальянский клуб рассматривает возможность продажи Мактоминея, но ждет предложений не ниже 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мактоминей помог Наполи завоевать титул чемпиона Италии и был признан лучшим игроком Серии А. В этом сезоне 29-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эвертон нацелился на двух игроков Манчестер Юнайтед.