Павел Василенко

Стив Манданда официально завершил футбольную карьеру в 40 лет, но спорт покидать не собирается.

Чемпион мира 2018 года и многолетний вратарь Марселя теперь станет лицом французского Canal+. Он будет работать экспертом во время матчей Лиги чемпионов – особенно тех, где будет играть его родной клуб.

На прошлой неделе Манданда объявил о завершении выступлений. Последние годы он провел в Ренне, но самые большие триумфы связаны именно с Марселем и сборной Франции. На его счету – чемпионство Лиги 1 в сезоне 2009/10, победа на ЧМ-2018 и невероятные 613 матчей за Марсель, где он 199 раз сохранял ворота «сухими».

Дебют в новой роли ожидается уже 30 сентября во время матча Лиги чемпионов против Аякса.