Павел Василенко

40-летняя легенда французского футбола Стив Манданда официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Вратарь, который входил в состав сборной Франции – триумфатора чемпионата мира 2018 года, решил повесить перчатки на гвоздь после многолетней блестящей карьеры.

«Мне понадобилось время, чтобы всё осмыслить. Это было непростое решение. Предложения были, мне звонили из разных клубов, но я отказывался каждый раз», – сделал заявление опытный голкипер.

Значительная часть его карьеры прошла в Марселе – 613 матчей в футболке провансальского клуба стали настоящим символом преданности. Также в его активе – выступления за Кристал Пэлас, Гавр, где он делал первые шаги в футболе, и Ренн, где Манданда завершал свою карьеру, сыграв 102 матча за три сезона и даже выполняя роль капитана.

С 1 июля вратарь оставался без клуба, хотя предложений было много – по информации L'Équipe, им интересовались Лорьян, Генгам, Брест и Монпелье.