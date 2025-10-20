Павел Василенко

Футбольный мир потрясла тревожная новость – легендарный уругваец Диего Форлан попал в больницу с опасной для жизни травмой. 46-летнего экс-форварда Манчестер Юнайтед и Атлетико доставили прямо с поля после тяжелого столкновения в ветеранском матче.

Инцидент произошел во время поединка Олд Бойз против Олд Кристианс в рамках Лиги Университетская 40+. После удара соперника Форлан упал и не смог подняться. Его немедленно госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

По информации The Sun, именно быстрая реакция медиков спасла жизнь легендарному футболисту. Врачи диагностировали три сломанных ребра и частичный коллапс легкого – из лёгочной полости пришлось выводить жидкость.

На данный момент состояние Форлана стабильное, он постепенно выздоравливает, но по рекомендации врачей останется в больнице как минимум до вторника. Уругваец уже простил соперника, подчеркнув, что эпизод был чистой случайностью.

Напомним, Форлан – живая легенда. За карьеру он выступал за Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Интер и Атлетико, выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы, Суперкубок Европы и Кубок Америки со сборной Уругвая.