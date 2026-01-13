Эксфутболист Реала и сборной Испании Гути высказался о назначении главным тренером королевского клуба Альваро Арбелоа. Его слова приводит Mundo Deportivo.

Здесь есть определенная загадка, но похожая ситуация была и тогда, когда Зинедин Зидан пришел из Кастильи, и сначала дела шли не очень хорошо.

В клубе знают, на что способен Арбелоа, ведь он длительное время работал с молодежными командами.

Если ему поручили такую ответственную должность, значит, в него верят. Остается посмотреть, как сложится его работа, - рассказал Гути.