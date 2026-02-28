Экс-футболист Шахтера Андрей Воробей поделился ожиданиями от противостояния с Лехом в 1/8 финала Лиги конференций. Его слова приводит «УФ».

В этой паре я бы отдал небольшое предпочтение Шахтёру, который на групповом этапе ЛК показал, что ему по силам играть с такими командами. Осенью могло сложиться впечатление, что Шахтёр больше отдавал приоритет чемпионату Украины, позволяя себе делать большую ротацию в Лиге конференций. Когда уже наступила стадия плей-офф, каждая игра будет важной и пространства для большой ротации уже не будет, когда на кону будет стоять выход в следующий раунд.

Шахтёр будет отталкиваться от того, как будут складываться дела в чемпионате. Это может сыграть как на пользу Шахтёру, так и во вред. Мы сейчас сами можем ввести команду в заблуждение, что она легко сможет проходить соперников в ЛК, но это совсем не так. Я считаю, что Шахтёр за счёт класса исполнителей может далеко зайти в этой Лиге конференций. Но перехваливать заранее не хотелось бы, - сказал Воробей.