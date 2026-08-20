Сергей Разумовский

Нигерийский вингер киевского Динамо Шола Огундана в ближайшие дни не сможет работать в общей группе. Футболист перенес небольшое хирургическое вмешательство, из-за чего временно останется вне тренировочного процесса команды.

О состоянии здоровья игрока сообщила пресс-служба Динамо. Главный врач клуба Андрей Шморгун рассказал, что Огундане провели микрооперацию на ступне. Медики удалили гематому, которая образовалась после удара во время одной из тренировок.

По словам представителя клуба, травма сопровождалась воспалением. Именно оно вызвало необходимость провести медицинскую процедуру и на некоторое время ограничить нагрузку на поврежденную конечность.

Ориентировочный срок восстановления нигерийского футболиста составляет от десяти до 14 дней. После завершения этого периода Огундана сможет постепенно вернуться к тренировкам в общей группе.

Напомним, защитник Динамо избежал худшей травмы в футболе.