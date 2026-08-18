Сергей Разумовский

Защитник Динамо Константин Вивчаренко избежал худшего сценария после повреждения колена. По словам журналиста и комментатора Игоря Цыганика, футболист перенес артроскопию, во время которой врачи установили, что его связки остались целыми.

Цыганик рассказал, что накануне общался с Вивчаренко и узнал о положительных результатах медицинского вмешательства. Во время артроскопии медики обнаружили в колене определенные проблемные участки и удалили ненужные ткани.

Несмотря на то, что серьезного повреждения связок удалось избежать, защитнику всё равно понадобится время на восстановление. Ожидается, что Вивчаренко пропустит как минимум один-два месяца.

В то же время срок его отсутствия не будет настолько продолжительным, как предполагалось ранее. Первоначально сообщалось, что футболист может выбить примерно на полгода или даже дольше из-за необходимости длительной реабилитации.

Теперь ситуация выглядит значительно оптимистичнее. Окончательные сроки возвращения Вивчаренко к тренировкам и матчам будут зависеть от хода восстановления и рекомендаций врачей.

Также стало известно, когда голкипер Динамо Руслан Нещерет вернется на поле.