Сергей Разумовский

Полузащитник Кривбаса Бара Лин возобновил полноценные тренировки с командой. По информации «ТаТоТаке», несмотря на слухи о возможном будущем футболиста, 22-летний израильтянин остается в составе криворожского клуба.

Лин получил рецидив травмы во время июльского контрольного матча против Левого Берега. Из-за повреждения хавбек долгое время работал по индивидуальной программе и не участвовал в полноценным тренировках вместе с партнерами.

Лин всё же не смог сыграть в матче шестого тура УПЛ Кривбас – Харьков. Однако поединок всё же пришлось перенести из-за затяжной воздушной тревоги.

В последний раз израильский полузащитник выходил на поле в официальном поединке 23 мая. Тогда он сыграл против Александрии.