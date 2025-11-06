Сергей Разумовский

Защитник Шахтера Алаа Грам перед матчем третьего тура общего этапа Лиги конференций против Брейдаблика высказался о недавних противостояниях с Динамо и задачах на сезон. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, каждая игра с «Динамо» – особенная. Матч между «Динамо» и «Шахтером» всегда имеет статус дерби, и эта победа была очень важной. Игра была непростой, но нам удалось одержать победу в конце. Этот поединок, безусловно, добавил нам уверенности, а участие в Лиге конференций для нас не менее важно. Надеюсь, мы сделаем все, чтобы победить завтра. Что касается дальнейших задач – это очень хороший вопрос. Прежде всего, для меня всегда большая честь быть здесь, в таком великом клубе, как «Шахтер». Я постоянно стараюсь делать все возможное для команды, для нашего тренера, стремлюсь показывать свой максимум в каждом аспекте и демонстрировать всем лучшего Алаа. Если на то будет Божья воля, мы завоюем много титулов и трофеев, а я постараюсь отдать все свои силы «Шахтеру». Алаа Грам

