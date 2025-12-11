Бразильский полузащитник Шахтера Изаке Силва поделился мнением о турецком главном тренере донецкой команды Арде Туране, который принял клуб летом.

По словам Изаке, Туран является настоящей легендой и его работа помогла хавбеку прогрессировать сразу в нескольких элементах игры.

«Мистер очень помог мне улучшить стиль игры, видение поля и то, как я могу вписаться в общую постройку команды. Конечно, все его советы я воспринимаю максимально серьезно и стараюсь реализовывать их на поле.

Также я видел его игру как футболиста, и это оставило лучшее впечатление. Для меня это настоящая находка – получать советы от такого талантливого в прошлом игрока. Было бы незабываемо, если бы я смог воплотить эти советы на поле», – цитирует Изаке пресс-служба Шахтера.