Сергей Разумовский

Ковентри может стать одним из претендентов на аренду украинского вингера Михаила Мудрика. Представитель английской Премьер-лиги заинтересован в усилении атакующей линии и может воспользоваться готовностью Челси временно отпустить футболиста.

Как сообщает Coventry Live, лондонский клуб открыт к варианту с арендой 25-летнего украинца. Челси стремится, чтобы Мудрик получил стабильную игровую практику, вернулся к оптимальным физическим кондициям и постепенно набрал прежнюю форму после длительного перерыва, связанного с дисквалификацией.

Ковентри является одним из клубов, которые могут рассмотреть возможность приглашения Мудрика. Команда Фрэнка Лэмпарда готовится к своему первому сезону в АПЛ с 2001 года и уже потратила 86,2 миллиона фунтов на трансферы в это лето.

Для Ковентри потенциальная аренда украинского вингера могла бы стать способом усилить состав без необходимости сразу осуществлять еще один дорогой трансфер. Мудрик, в свою очередь, получил бы возможность регулярно выходить на поле и вернуть себе уверенность после длительной вынужденной паузы.

Напомним, в декабре 2024 года в организме Михаила Мудрика обнаружили мельдоний, который входит в список запрещенных препаратов. В результате этого украинский футболист длительное время не мог участвовать в официальных матчах.

После отмены дисквалификации Мудрик провел три матча в составе Челси. Новый главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо использовал украинца в товарищеских матчах, предоставив ему в общей сложности 39 минут игрового времени. За этот период он отметился одной передачей, приведшей к голу.