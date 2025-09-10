Бывший центральный нападающий Динамо и национальной сборной Украины Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-express.ua проанализировал гостевой матч сине-желтых против Азербайджана (1:1) в отборе к ЧМ-2026.

«У нас, как всегда, даже с любителями моментов нет. Один игрок Азербайджана играл за Чайку, второй – за сборную студентов, но мы даже их обыграть не можем. Ну а к тому, что пешком по полю, мы уже привыкли. Как можно что-то разбирать, если мы ничего не создали?

Команда ходит пешком – раз. Моментов нет уже давно – два. Если бы я не смог обыграть Азербайджан, то сразу бы сказал, что ухожу из сборной, потому что я никчемный. Все игроки нашей команды – это пирожки ни с чем. Что вы делали, когда 74% времени контролировали мяч, а моментов не создали?»

Шапаренко в конце матча пробил по воротам, вратарь там и ногами мог мяч остановить, а он за голову хватается, типа момент упустил. У Судакова срезался мяч, чуть не на угловой – тоже в моменты записали. Нас за идиотов считают!»