Бывший полузащитник сборной Украины, а недавно – тренер Динамо, Артем Яшкин глубоко проанализировал ничью в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Очень плохо, что не выиграли. Саму игру, выбор состава и то, как была построена игра, иначе как провалом не назовешь. Азербайджан защищался, как минимум пятью защитниками, а мы выставили четырех центральных полузащитников и лезли через середину. Там куча народу, где даже дышать сложно. Также в первом тайме использовали большей мерой левый фланг, а про Коноплю забыли. После перерыва уже был задействован правый фланг, словно команда боялась главного тренера, атакуя подальше от его глаз. Широты не было, быстрых атак тоже не было, а при потере мяча отсутствовал контрпрессинг.

Показательный момент был во втором тайме, когда Заборный у штрафной площадки соперника потерял мяч, а семь футболистов в желтых футболках просто на это смотрели. Передачи были очень мелкими, центральные полузащитники Бондаренко и Очеретько бегали к защитникам и забирали мячи. А впереди никого не было, все скопились в центре. Я не знаю, за счет чего сборная Украины хотела победить в этом поединке. За счет класса? Но этот вариант не прошел.

Пенальти в ворота Азербайджана? Сложный момент. На мой взгляд, минимальное нарушение правил было. Это должен решать арбитр. Хотя стоит отметить, что Ванат не успевал к мячу. Но уверен в одном, что в центре поля судья бы свистнул фол.

Украинцы играли себе в квадрат на 75% владения. Подходят к штрафной площадке соперника и теряют мяч, хотя в этой зоне все нужно делать на порядок быстрее, чего у футболистов сборной Украины не наблюдалось. Агрессии в атаке не было. Один раз Зубков нормально сыграл один на один и в результате случился гол.

Меня удивляет то, что первый тайм мы все время проваливаем. Возможно, аналитическая группа неправильно доносит информацию. Ведь всем было известно, что Азербайджан будет стоять в обороне. Ее нужно растягивать, а мы делали наоборот. Второй тайм был немного лучше. У меня такое ощущение, что все анализируется в перерыве, а не перед игрой.

У команды, которая много обороняется и потом-таки пропускает гол, психологическое состояние падает до нуля. Классные команды в это время добивают соперника. А сборная Украины отошла и начала катать мяч. Получается, что игроки не верят, что могут забить два мяча. Тем более Азербайджану. Я этого не понимаю.

Мы все хотим большего от этой команды. А как его ждать? Хоть какое-то движение вперед должно быть. Игра не меняется с чемпионата Европы. Все одно и то же. У каждой команды должен быть свой стиль. Но узнаем ли мы сборную Украины, если переоденем ее в другие футболки, вопрос. Может, во мне говорят эмоции и не все так плохо, не знаю.

Как замены во втором тайме усилили игру? Штурм в конце матча, когда в штрафную побежали Забарный и Матвиенко. Судаков после забитого мяча потерялся на поле. Шапаренко назад часто возвращался. В игре «сине-желтых» не было целостности.

Все в составе сборной Украины сыграли, примерно, на одном плохом уровне. Одним словом, не смогли обыграть самую слабую команду нашей группы. Уже и поле виновато, может, и ветер все время дул в нашу сторону. Оправданий можно найти множество, но результата нет. Что-то нужно изменить, может отношение к делу.

Это, конечно, разные вещи, но если судить по игре и результатам нашей главной команды страны, у которой пока что не видно прогресса, то есть доля правды в том, что она в психологической яме. Мы уже не знаем, может ли сборная Украины обыграть аутсайдера, в игре нет запаса.

Если есть теоретические шансы, то они есть и практические, поэтому остается только надеяться, что сборной удастся их реализовать. Лишь бы не было анализа ради анализа. Вот после Франции сделали выводы и уже сыграли вничью. Мы не дали бой Азербайджану, а соперник смог это сделать, – подвел итог Яшкин в интервью Sport.ua.