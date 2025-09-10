Михаил Цирук

В жизни бывают моменты, когда ты чётко понимаешь: это всё. Угасает последняя надежда, прекращаются последние попытки исправить ситуацию, исчезает даже эта наивная, детская вера в чудо, которая не требует никаких дополнительных усилий. Когда речь идёт о каких-то более важных вещах, такое состояние страшно, опасно и может стать большой проблемой. Ну а когда подобные чувства возникают относительно твоей национальной сборной по футболу – это просто досадно.

Вчера в Азербайджане сборная Украины похоронила сотни тысяч, а возможно и миллионы наших надежд. Ладно, чтобы не говорить за всех, скажу, что лично мою, да и ещё немалого количества людей, чьи мнения удалось услышать в публичном пространстве или личном общении.

Сотни тысяч людей включали этот матч с откровенно слабым соперником в надежде на то, что сборная Украины в матче со слабым, очень слабым, чрезвычайно слабым соперником победит и подарит нам радость. Такую маленькую, незначительную, временную, но такую важную позитивную эмоцию, которых так не хватает сейчас. Вместо этого мы получили очередное разочарование.

Откровенно говоря, не хочу разбираться, почему так случилось. В превью к поединку я указывал, что этот соперник должен быть обыгран при любых обстоятельствах, а отсутствие результата станет позором и определённой критической точкой. После игры это мнение совсем не изменилось. Азербайджан – абсолютно посредственная, слабая команда, которая в УПЛ и близко бы не боролась за еврокубки.

Есть уровень, ниже которого просто нельзя опускаться, и осечка с Азербайджаном – это именно та ватерлиния, после пересечения которой корабль окончательно тонет. Отсутствие необходимого результата в этом матче – уже достаточное основание для того, чтобы уничтожать команду, требуя всех уволить, разогнать и, что очень любит наш народ, отправить на фронт.

Лично я подобный популизм совсем не поддерживаю, однако сомнений в том, что украинскими соцсетями сейчас понесутся все вышеуказанные тезисы, у меня совсем нет. Но досматривая последние минуты этого матча, поймал себя на мысли: вот забьёт сейчас Украина второй - и что? Что дальше? Все вновь будут говорить о характере, самоотдаче, непоколебимости, результате на табло и о том, что победителей не судят.

Но где в этой истории футбол? Где наш уровень? Где, чёрт возьми, та команда, которую мы можем обыграть спокойно, на классе, без лишних приключений? Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар, Мальта, возможно, Молдова. Всё? Этого недостаточно. Этого критически мало для того, чтобы держать хотя бы уровень середняка, который претендует на выход на крупные турниры.

В конце концов, у нас уже былипобеды на характере над Македонией (3:2), Боснией (2:1), Исландией (2:1). Однако каждый раз так побеждать не получится, и Азербайджан нам это ярко продемонстрировал. Когда сборная Украины в последний раз побеждала уверенно? Так, чтобы без камбэков, героизма и нервных последних минут. В спарринге с Молдовой перед Евро-2024. А в официальных матчах, наверное, в игре с Мальтой в отборе на тот же континентальный турнир (3:1). Ладно, были еще 3:1 с Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций, но сказать, что мы контролировали матч, в котором отыгрались лишь в середине второго тайма, как-то не осмелюсь. Конечно, в свое оправдание команда и тренер могут сказать, что Азербайджан не имел моментов, ничего не создал и забил с случайного пенальти, и это действительно так. Но так и должно быть! Это – дано, условие задачи, которое не обсуждается. Представителям нашей сборной, и в первую очередь главному тренеру стоит дать ответ на вопрос: а что создала Украина? Момент с возможным пенальти на Ванате, где основания его назначить, в целом, были, хорошая атака с голом Судакова, попытка навала и штурма на последних минутах. Все. И этого, опять же, недостаточно. Случайный гол в свои ворота может случиться всегда. Молдова вчера забила Норвегии, проиграв 1:11, а Исландия вообще чуть не огорчила Францию дважды: Ле Блё повезло, что второй гол отменили. Однако и Норвегия, которая забила 11, и Франция, которая забила лишь два и победила минимально, имели то, чего не имела вчера, и не имеет уже очень давно Украина – уверенное игровое преимущество над более слабым соперником. Еще раз: игровое преимущество, а не только результат. А если ты систематически не имеешь игрового преимущества – значит, твой футбол не работает и надо что-то менять. Что Украина вчера предложила Азербайджану? Как собиралась преодолевать эту массированную оборону. Перекатами мяча перед чужой штрафной с неудачными попытками туда прорваться, периодическими забросами с глубины, которые тоже не проходили. Не сработало ничего. К величайшему сожалению, футбол Реброва не работал не только вчера, он не работает достаточно давно. Нет плана Б, попытки кардинально изменить стиль, играть быстрее, проще и вертикальнее, нет признания проблемы и намерения попробовать что-то новое, иное. И если за более чем год все это не работает, надо что-то менять: или футбол, или тренера. Но Ребров не демонстрирует желания менять футбол, потому что наша команда каждый раз наступает на те же самые грабли. Не хочет или не может – уже не так важно. Вывод? Максимально очевидный – Ребров out. После фиаско в Баку других мыслей и вариантов, в данный момент, нет. Как и нет понимания того, с какого дива что-то должно измениться к лучшему, если до сих пор не изменилось. В защиту главного тренера можно говорить о низком уровнефутболистов, но это тоже не самый сильный аргумент. В распоряжении штаба основной команды - целая страна, так что подобрать тех, кто способен обыграть Азербайджан, точно можно. О конкуренции с топовыми сборными не говорим: тут действительно не хватает уровня, и это за один день не исправишь.

Почему так - тема для долгого и отдельного разговора. Но уровень, чтобы обыгрывать Азербайджан у наших футболистов точно есть, так что здесь основная масса стрел критики должна быть направлена на тех, кто должен объяснить игрокам, что именно и как именно нужно делать, чтобы одержать победу.

Огромная проблема любого тренера - неумение или нежелание признавать ошибки и меняться. Важно понимать, что твой футбол - не догма, не что-то священное и неприкосновенное, и когда этот футбол не приносит результат - он никому не нужен. Не стоит продолжать биться головой об стену, если не обыгрываешь Азербайджан. Время признавать ошибки, брать ответственность и принимать сложные, неприятные для себя решения.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ