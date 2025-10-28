Леоненко: «Хочется, чтобы судьи не испортили игру Динамо – Шахтер»
Эксперт поделился ожиданиями от Классического
около 2 часов назад
Бывший форвард национальной сборной Украины Виктор Леоненко в интервью BLIK.ua высказался по поводу будущего матча киевского Динамо с донецким Шахтером в Кубке Украины.
«Здесь я жду качества, потому что команды одинаково никакие. Пусть Динамо и Шахтер в Кубке покажут, что не случайно находятся наверху турнирной таблицы УПЛ. Я хотел бы, чтобы команды сыграли 3:3 или 2:2 и били пенальти. Потому что так даже не определишь, кто сильнее. Если снова будет полтора момента за 90 минут, то вы, журналисты, лучше не пишите, что был суперматч недели. Также хочется, чтобы судьи не испортили игру и было меньше толканий, драк и бессмысленных красных».
Матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером состоится завтра и начнется в 18:00.