Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua поделился мыслями о переходе 28-летнего универсала Александра Зинченко из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды.

«Я ни разу не видел, чтобы Зинченко делал рывки, хотя против французов сыграл неплохо. В Ноттингеме он может уверенно сесть на скамейку, если сделает пару ошибок, потому что там звезд с неба не хватают, люди выходят и умирают на поле.

Это в Арсенале Зинченко был на отдыхе, ведь «канониры» постоянно контролировали мяч и пешком ходили, вот поэтому они и не могут выиграть АПЛ».