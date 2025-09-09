Леоненко: «В Ноттингеме Зинченко может уверенно сесть на скамейку»
Эксперт сказал все, что думает о лидере сборной Украины
17 минут назад
Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua поделился мыслями о переходе 28-летнего универсала Александра Зинченко из Арсенала в Ноттингем Форест на правах аренды.
«Я ни разу не видел, чтобы Зинченко делал рывки, хотя против французов сыграл неплохо. В Ноттингеме он может уверенно сесть на скамейку, если сделает пару ошибок, потому что там звезд с неба не хватают, люди выходят и умирают на поле.
Это в Арсенале Зинченко был на отдыхе, ведь «канониры» постоянно контролировали мяч и пешком ходили, вот поэтому они и не могут выиграть АПЛ».
Отметим, что аренда Зинченко в Ноттингем Форест рассчитана до 30 июня 2026 года. Именно тогда и истекает его контракт с Арсеналом.