Английский клуб Ноттингем Форест сообщил о расторжении сотрудничества с главным тренером Нуну Эшпириту Санту, который возглавлял команду с декабря 2023 года.

Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что в результате недавних обстоятельств Нуну Эшпириту Санту сегодня был освобожден от обязанностей главного тренера. Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешный период на Сити Граунд, особенно за роль в сезоне 2024/25, который навсегда останется в истории клуба с теплыми воспоминаниями. Как человек, сыгравший ключевую роль в наших успехах в прошлом сезоне, он всегда будет иметь особое место в нашей истории — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Несмотря на то, что в июне контракт с португальским наставником был продлён до 2028 года, уже на старте нового сезона ситуация резко изменилась. После трёх туров АПЛ Ноттингем Форест занимает десятое место, имея четыре очка.

По информации английских СМИ, отставка стала следствием конфликта тренера с владельцем клуба Эвангелосом Маринакисом.

Наибольшим достижением Санту во главе Форест стало седьмое место в Премьер-лиге в сезоне 2024/25, что позволило команде впервые за долгое время пробиться в еврокубки.

Напомним, в последний день трансферного окна в Ноттингем на правах аренды присоединился украинский защитник Александр Зинченко.