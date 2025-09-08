Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед матчем с командой Азербайджана.

Наставник высказался относительно позиции Александра Зинченко в матче против Азербайджана, а также отметил качества игрока, который, несмотря на отсутствие игровой практики, демонстрирует отличный уровень игры.

«Где сыграет Зинченко? Завтра увидите. Когда Александр на поле, он на любой позиции очень помогает команде. Он играет сердцем, играет за Украину. Как вы видели в матче с Францией. К сожалению, у него не было практики в Арсенале. Я уверен, что он будет иметь практику в Ноттингем Форест. Но когда он приезжает в сборную, я не заметил, что он не сыграл ни одной игры в этом сезоне».

Поединок квалификации ЧМ-2026 между Украиной и Азербайджаном состоится 9 сентября в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени. В квартете D вместе с Украиной и Азербайджаном выступают Франция и Исландия. В стартовом туре сине-желтые уступили французам 0:2, а азербайджанцы потерпели поражение от Исландии 0:5.

