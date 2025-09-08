Сергей Стаднюк

Футболист сборной Украины Александр Зинченко перед матчем второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана высказался о позиции, на которой ему больше нравится играть. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

❓ В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины стартовала матчем с фаворитом группы, Францией, а сейчас вас ожидает игра с более слабой командой. Как в психологическом плане настроиться и не допустить недооценки соперника?

Слабких суперників на рівні національних збірних немає. Ми маємо бути готовими та налаштованими на цю гру на сто відсотків. Олександр Зінченко

❓ Александр, на какой позиции мы увидим тебя в завтрашнем поединке — в центре поля или на фланге? И где тебе комфортнее играть?

Де мене буде бачити головний тренер, на тій позиції я й готовий грати й віддавати всього себе на футбольному полі. Головне — бути корисним команді. Олександр Зінченко

Напомним, в прошлом матче сборная Исландии разгромила Азербайджан (5:0) и возглавила группу D. Перед игрой с Украиной соперник уволил главного тренера Фернанду Сантуша.

Наставник «сине-жёлтых» Сергей Ребров уже заявил, что это решение повлияет на подготовку к поединку.