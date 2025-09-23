Лесное и Агробизнес вышли в 1/8 финала Кубка Украины
Сегодня было сыграно два матча 1/16 финала Кубка Украины
18 минут назад
Фото - ФК Лесное
Игра между любительской Олимпией и второлиговым ФК Лесное в первом тайме прерывалась из-за воздушной тревоги.
В итоге гости одержали победу с минимальной разницей благодаря голам экс-динамовцев Сергея Рыбалки и Викентия Волошина.
Игра между любительским Денгоффом и первым лигой Агробизнесом тоже была результативной.
Перволиговый коллектив без проблем одержал выездную победу со счетом 2:0.
Кубок Украины, 1/16 финала
Олимпия (Савинцы) – ФК Лесное – 1:2
Голы: Малик, 50 – Рыбалка, 13 (пенальти), Волошин, 78.
Денгофф – Агробизнес – 0:2
Голы: Кузьмин, 51, Семка, 58.
Завтра, 24 сентября, будет сыграно еще шесть матчей 1/16 финала Кубка Украины
- Агротех – Черноморец (13:00)
- Ингулец – Подолье (13:00)
- Колос (Полненое) – Нефтяник (15:30)
- Локомотив (Киев) – Верес (15:30)
- Нива (Винница) – Горняк-Спорт (15:30)