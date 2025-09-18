Кубок Украины. клуб Первой лиги ставит крест на мечте Карпат
Буковина прошла дальше
11 минут назад
Буковина отпраздновала минимальную победу над Карпатами в рамках 1/16 Кубка Украины. Поединок в Черновцах завершился со счётом 1:0.
Единственного гола Кожушка на 17-й минуте оказалось достаточно для первой лиги, чтобы выйти в следующий раунд КУ. Команда Сергея Шищенко использовала стандарт, к которому не были готовы футболисты из Львова.
Карпаты натолкнулись на бешеное сопротивление хозяев, которые при поддержке черновицкой публики удержали победный результат.
Поражение от Буковины может поставить под сомнение положение в команде Владислава Лупашки, которого могут уволить в случае неудачных результатов на этой неделе.
Кубок Украины. 1/16 финала
Буковина - Карпаты 1:0
Гол: Кожушко, 17
