Буковина отпраздновала минимальную победу над Карпатами в рамках 1/16 Кубка Украины. Поединок в Черновцах завершился со счётом 1:0.

Единственного гола Кожушка на 17-й минуте оказалось достаточно для первой лиги, чтобы выйти в следующий раунд КУ. Команда Сергея Шищенко использовала стандарт, к которому не были готовы футболисты из Львова.

Карпаты натолкнулись на бешеное сопротивление хозяев, которые при поддержке черновицкой публики удержали победный результат.

Поражение от Буковины может поставить под сомнение положение в команде Владислава Лупашки, которого могут уволить в случае неудачных результатов на этой неделе.

Кубок Украины. 1/16 финала

Буковина - Карпаты 1:0

Гол: Кожушко, 17

