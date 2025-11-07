В центральном матче 15 тура Первой лиги Левый Берег на своем поле обыграл Ингулец с минимальным счетом. Решающий гол был забит во втором тайме.

На 71-й минуте киевляне атаковали правым флангом. После подачи защитники Ингульца смогли заблокировать два удара подряд, но мяч отскочил к Дмитрию Шасталу, который спокойно отправил его в правый угол ворот, установив итоговый результат.

Левый Берег празднует важную победу 1:0, догоняя Ингулец в турнирной таблице и поднимаясь на третье место.

Стоит отметить, что обе команды могут уступить позиции Агробизнесу, если завтра команда обыграет Чернигов.

Первая лига, 15-й тур

Левый Берег — Ингулец 1:0

Гол: Шастал, 71