Сергей Разумовский

Украинская Премьер-лига опубликовала календарь чемпионата Украины сезона 2026/27. Информация о формировании расписания нового розыгрыша появилась на официальном сайте УПЛ.

Новый сезон в элитном дивизионе украинского футбола должен стартовать в начале августа. Базовой датой проведения матчей первого тура определено 1 августа 2026 года. Именно в этот день запланировано начало очередной кампании в Украинской Премьер-лиге, хотя точные даты и время отдельных матчей могут быть уточнены дополнительно.

В календарном 2026 году команды должны провести 16 туров чемпионата. Базовой датой заключительного тура первой части сезона, то есть 16-го тура, определено 12 декабря. После этого в чемпионате наступит зимняя пауза.

Вторая часть сезона начнется уже в 2027 году. Календарная часть следующего года стартует с матчей 17-го тура, базовой датой которого является 27 февраля. Завершить чемпионат Украины сезона 2026/27 планируют 30-м туром, который должен состояться 4 июня 2027 года.

В стартовом туре нового сезона болельщики увидят сразу несколько интересных противостояний. В частности, внимание привлекает матч между Кривбассом и Карпатами. Также в первом туре Динамо сыграет с новичком сезона Левым Берегом. Еще одним заметным поединком станет встреча Черноморца с Полесьем.

Отдельный интерес традиционно вызывает противостояние Шахтера и Динамо. В первом круге гранды украинского футбола встретятся между собой в 12-м туре, который запланирован на ноябрь. Второй матч между этими командами должен состояться весной — в 27-м туре, базовые даты которого приходится на май 2027 года.

С полным календарем сезона 2026/27 можно ознакомиться на официальном сайте Украинской Премьер-лиги. Там представлен детальный график всех туров чемпионата.

Календарь первого тура УПЛ сезона 2026/27

Базовая дата — 1 августа 2026 года

Кривбасс – Карпаты

Буковина – ЛНЗ

Динамо – Левый Берег

Заря – Колос

Харьков – Верес

Кудревка – Шахтер

Черноморец – Полесье

Эпицентр – Оболонь

Таким образом, уже в первом туре нового сезона команды получат возможность заявить о своих амбициях. Для одних клубов старт чемпионата станет шансом сразу включиться в борьбу за высокие места, для других — важной возможностью набрать первые очки и уверенно начать сезон.

Интересно, что первый тур Харьков проведет номинально дома. Сегодня определилось, где команда будет играть домашние матчи.