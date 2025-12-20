Лейпциг позволил Байеру обыграть себя на домашней арене. Видео
Леверкузен проявил характер
около 5 часов назад
Фото - Getty Images
Лейпциг в центральном матче 15 тура Бундеслиги встречался с Байером. Матч завершился со счетом 1:2.
Основные события встречи пришлись на первую половину. РБ благодаря голу Шлагера повел в счете на 35-й минуте, однако Байеру до перерыва удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Заключительные 5 минут подарили гостям мячи в исполнении Террье и Шика.
Лейпциг в течение второго тайма пытался цепляться за результат, пока в добавленное время Калбрет окончательно не похоронил шансы хозяев взять очки с Байером.
Бундеслига. 16 тур
Лейпциг - Байер 1:3
Голы: Шлагер, 35 - Террье, 40, Шик, 44, Кулбрез, 90+7
Поделиться