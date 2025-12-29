Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о кадровой ситуации в лагере лидера АПЛ. Его слова приводит Football.London.

Большое количество травмированных защитников заставило Артету поставить на фланге защиты Деклана Райса.

Мы пережили 6 месяцев, осталось еще 5.5, так что, надеемся, всё наладится. Из позитивного, мы вернули Габи раньше, чем ожидали. Медики проделали невероятную работу, а также то, как он сам себя мотивирует, и это то, что нам нужно, потому что мы потеряли одного игрока, но получили другого, и в целом я считаю, что игра против действительно хорошей команды была очень, очень хорошей.

Есть травмы у Юррьена, он неудачно приземлился, и есть что-то с Рики, но вы говорите с Декланом и говорите ему, что он должен играть там, и он говорит: «Хорошо, я готов, я сделаю всё, что в моих силах». Классно видеть такое поведение игроков, - рассказал Артета.