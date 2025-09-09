Вингер Атлетика Нико Уильямс выбыл на длительное время из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. У 23-летнего футболиста диагностировано повреждение левой мышцы.

Травму он получил 7 сентября в матче сборной Испании против Турции, который завершился со счетом 6:0. Нико вышел в стартовом составе, успел отдать голевую передачу, но на 44-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

По данным Marca, на восстановление игроку потребуется до шести недель, из-за чего Атлетик придется обходиться без него в ближайших матчах чемпионата. Ранее сообщалось, что сборная Испании продлила свою беспроигрышную серию до 27 игр.